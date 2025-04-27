Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ya İrfan Can Eğribayat cevabı

Gaziantep FK'nın İrfan Can Eğribayat’ı hedef alan açıklamasına Fenerbahçe’den yanıt geldi; sarı-lacivertliler, oyuncularına sahip çıkarak Gaziantep FK’nın tavrını spor ahlakına aykırı olarak niteledi ve yaşananların amacının açık olduğunu vurguladı. İki kulüp arasında karşılıklı suçlamaların ardından hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının ardından İrfan Can Eğribayat ile Ndiaye arasında yaşananlarla ilgili Gaziantep FK kulübünden yapılan açıklamaya cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır"

"Gaziantep Futbol Kulübü’ne Cevabımızdır

Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın sonuna kadar yanındayız. Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır. Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız. Fenerbahçe Spor Kulübü"

GAZİANTEP FK AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Gaziantep FK öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada İrfan Can Eğribayat hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Fenerbahçe arasında 26.04.2025 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasının ardından, İrfancan Eğribayat isimli bir şahsın maç sonunda Gaziantep Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını hedef alan ifadelerine üzüntüyle şahit olduk.

İlgili şahıs, Asrın Felaketi olan 6 Şubat depreminden etkilenen Gazi şehrimize yaptığını iddia ettiği yardımları bile dile getirmeye çalışarak, öncelikle Gazi şehrimizi ve Gazianteplileri rencide etmiştir. Şahsın bu söz ve davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"Birçok tehdit ve hakaret içeren mesajlar atılmasına sebep olmuştur"

Bunun sonrasında ise, takım kaptanlarımızdan Badou Ndiaye hakkında “amacı ne çok iyi biliyorum, nerenin futbolcusu olduğunu da biliyorum, önce adam olsun, insan olsun” gibi sportmenliğe ve spor ahlakına açıkça aykırı sözlerle kendisini açıkça hedef gösteren bu şahıs, futbolcumuza sosyal medya üzerinden birçok tehdit ve hakaret içeren mesajlar atılmasına sebep olmuştur.

“ADAM” ve “İNSAN” olmayı öğretecek durumda değildir

Gittiği her stadyumda yapmış olduğu provokasyonlarla rakip takım taraftarlarını tahrik eden ve kendi camiasına şirin görünmeye çalışan bu şahıs, Kulübümüze, taraftarlarımıza ve herhangi bir futbolcumuza “ADAM” ve “İNSAN” olmayı öğretecek durumda değildir.

İrfancan Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca Futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Fenerbahçe arasında 26.04.2025 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasının ardından, İrfan Can Eğribayat isimli bir şahsın maç sonunda Gaziantep Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını hedef alan ifadelerine üzüntüyle şahit olduk.

İlgili şahıs, Asrın Felaketi olan 6 Şubat depreminden etkilenen Gazi şehrimize yaptığını iddia ettiği yardımları bile dile getirmeye çalışarak, öncelikle Gazi şehrimizi ve Gazianteplileri rencide etmiştir. Şahsın bu söz ve davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bunun sonrasında ise, takım kaptanlarımızdan Badou Ndiaye hakkında “amacı ne çok iyi biliyorum, nerenin futbolcusu olduğunu da biliyorum, önce adam olsun, insan olsun” gibi sportmenliğe ve spor ahlakına açıkça aykırı sözlerle kendisini açıkça hedef gösteren bu şahıs, futbolcumuza sosyal medya üzerinden birçok tehdit ve hakaret içeren mesajlar atılmasına sebep olmuştur.

Gittiği her stadyumda yapmış olduğu provokasyonlarla rakip takım taraftarlarını tahrik eden ve kendi camiasına şirin görünmeye çalışan bu şahıs, Kulübümüze, taraftarlarımıza ve herhangi bir futbolcumuza “ADAM” ve “İNSAN” olmayı öğretecek durumda değildir.

İrfan Can Eğribayat isimli şahsın, sportmenliğe, spor ahlakına ve fair play ilkelerine aykırı sözlerini futbol kamuoyunun takdirine bıraktığımızı ve ayrıca Futbolcumuza sosyal medya üzerinden edilen hakaret ve tehdit içerikli mesajlarla ilgili hukuki girişimlerimizin başlamış olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."