Galatasaray Eyüpspor engelini farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek puanını 80'e yükseltti; sarı-kırmızılıların gollerini Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata kaydederken, Eyüpspor'un tek golü Claro'dan geldi.

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29’da Sallai, 56’da Torreira, 71’de Osimhen, 87 ve 89’da Morata kaydetti.

Eyüpspor’un tek golü ise 79’da Claro’dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 80’e yükseltti. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Eyüpspor 1 - 5 Galatasaray

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

89' GOL! Morata, kafayla topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e yükseltti.

87' GOL! Morata, topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

79' GOL! Claro topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye indirdi. Eyüpspor'un kullandığı duran topta Caner Erkin, ortaya açtı. İyi yükselen Claro, kafayla topu ağlara gönderdi.

71'GOL! Osimhen, topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı. Morata'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Osimhen, pozisyonu zorladı ve topu ağlara gönderdi.

68'Morata, kaleye sert bir şut gönderdi ama Berke soluna uzanarak topu çıkardı.

56' GOL! Torreira, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Ön direğe kullanılan köşe vuruşunda top arkaya sekti. Arka direkte topla buluşan Torreira, göğsüyle kontrol ettiği topu, sağ ayağıyla yakın direğe gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

46'İkinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

29'GOL! Sallai, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna ön direkte Osimhen kafayı vurdu. Arka direğe açılan topu Sallai ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

18'Lemina, sol taraftan ceza sahasına ortaladı. Topu göğsüyle kontrol eden Sallai, karşı karşıya vuruşunu yaptı ama Berke gole izin vermedi.

15'Mücadelenin bu bölümünde tempo düşük.

7'Frankowski'nin ön direğe ortasına Torreira dokundu. Top üstten auta gitti.

2'Savunmanın arkasına atılan pasta Yunus, sağ kanattan hareketlendi. Yunus, topu müsait pozisyondaki Osimhen'e bıraktı. Osimhen, topu yakın mesafeden direğe nişanladı.

1'İlk düdük çaldı ve maça Eyüpspor başladı.

Eyüpspor - Galatasaray ilk 11'ler

İkas Eyüpspor: Berke, Umut, Claro, Robin, Vezo, Emre Mor, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Prince, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen