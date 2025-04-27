Kayserispor'dan kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u Bourabia'nın 43. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve küme düşme hattından uzaklaştı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadesinde Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Bourabia kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 40'a yükseltirek küme düşme potasından uzaklaşırken Çaykur Rizespor, 37 puanda kaldı.
Gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kayserispor da deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.