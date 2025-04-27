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Elazığ'da panik yaratan deprem! Şiddeti belli oldu

Elazığ'da panik yaratan deprem! Şiddeti belli oldu

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21:09'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği belirtildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı.

Saat 21:09'da meydana gelen deprem, yerin 11,31 kilometre altında oldu.

Depremle ilgili şu an için herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi...

Elazığ'da panik yaratan deprem! Şiddeti belli oldu - Resim: 0

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