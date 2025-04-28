Ali Yerlikaya'dan Samsun'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama

Samsun'un Canik ilçesinde bir benzin istasyonu bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılırken, eşi A.K. ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine AFAD, Emniyet, Sağlık, İtfaiye ve diğer ekiplerin sevk edildiğini ve Valinin çalışmaları yerinde takip ettiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan Ç.K'nin kurtarıldığını, eşi A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."