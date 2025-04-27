İstanbul'da saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone ol

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum meydana geldi.