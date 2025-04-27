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İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

AFAD DUYURDU

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Büyükçekmece'ye 21.08 kilometre uzaklıkta, Marmara Denizi'nde yerin 9.36 kilometre altında saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum meydana geldi.

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