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Samsun'da akaryakıt istasyonunda araç yıkama çöktü baba ile 2 kızı öldü

SAMSUN'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonundaki oto yıkamacıda korkunç bir dram yaşandı. Aracını yıkayan bir baba, 2 kızı ve eşi ile birlikte heyelan ile çöken yıkamacının altında kaldı. Baba ve 2 kızı ölürken anne ağır yaralandı. Samsun'daki bu korkunç olayla ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya bugün toprağa verilecek.

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SAMSUN -Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kişilik ailenin üstüne çöktü

Samsun'da akaryakıt istasyonunda araç yıkama çöktü baba ile 2 kızı öldü - Resim: 0Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda araç yıkama çöktü baba ile 2 kızı öldü - Resim: 1

MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.

Yaralı olan annenin son durumu

Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Samsun'da akaryakıt istasyonunda araç yıkama çöktü baba ile 2 kızı öldü - Resim: 2

Baba ve kızı bugün toprağa veriliyor

Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

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