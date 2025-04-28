BIST 9.433
DOLAR 38,45
EURO 43,80
ALTIN 4.077,37
HABER /  DÜNYA

ABD Başakın Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası

ABD Başakın Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir barış anlaşmasının parçası olarak Kırım'ı Rusya'ya bırakmayı kabul edebileceği izleniminde olduğunu söyledi.

Abone ol

Kiev daha önce bu yönde çağrıları kesin bir dille reddediyordu.
İki lider Papa Francesco'nun cenaze töreni öncesinde 26 Nisan'da bir araya geldi.

Aziz Petrus Bazilikası'nda 15 dakika konuşan iki lider Şubat ayında Oval Ofis'teki tartışma sonrasında ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.

Beyaz Saray, 15 dakikalık görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy de bu görüşme için "tarihi olma potansiyeli taşıyan çok sembolik bir görüşme" ifadesini kullandı.

Vatikan'dan dönüşte Trump gazetecilerin bu başlıktaki sorularını yanıtladı.
ABD lideri, Zelenskiy'nin, Kırım'ın kontrolünü devretmeye hazır olup olmadığı sorusuna, "Öyle sanıyorum" yanıtı verdi.

Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ateşkes çağrısı yaptı ve bunun iki hafta içinde başarılabileceğini savundu.
Trump'ın bu son açıklamalarına ne Zelenskiy ne de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den henüz yanıt geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti
İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti
Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
İsrail, Beyrut'ta bir binayı bombaladı
İsrail, Beyrut'ta bir binayı bombaladı
Ebubekir Şahin duyurdu: Skaldal sokak röportajına suç duyurusu
Ebubekir Şahin duyurdu: Skaldal sokak röportajına suç duyurusu
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!
Ali Yerlikaya'dan Samsun'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Ali Yerlikaya'dan Samsun'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara videolu mesaj
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara videolu mesaj
Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye destek! 15 milyon dolarlık borcu ödediler
Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye destek! 15 milyon dolarlık borcu ödediler
Nevşehir'de korkutan anlar! Küçük çocuk çöp konteynerinin içine düştü
Nevşehir'de korkutan anlar! Küçük çocuk çöp konteynerinin içine düştü