ABD Başakın Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir barış anlaşmasının parçası olarak Kırım'ı Rusya'ya bırakmayı kabul edebileceği izleniminde olduğunu söyledi.

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Kiev daha önce bu yönde çağrıları kesin bir dille reddediyordu.

İki lider Papa Francesco'nun cenaze töreni öncesinde 26 Nisan'da bir araya geldi.

Aziz Petrus Bazilikası'nda 15 dakika konuşan iki lider Şubat ayında Oval Ofis'teki tartışma sonrasında ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.

Beyaz Saray, 15 dakikalık görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy de bu görüşme için "tarihi olma potansiyeli taşıyan çok sembolik bir görüşme" ifadesini kullandı.

Vatikan'dan dönüşte Trump gazetecilerin bu başlıktaki sorularını yanıtladı.

ABD lideri, Zelenskiy'nin, Kırım'ın kontrolünü devretmeye hazır olup olmadığı sorusuna, "Öyle sanıyorum" yanıtı verdi.

Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ateşkes çağrısı yaptı ve bunun iki hafta içinde başarılabileceğini savundu.

Trump'ın bu son açıklamalarına ne Zelenskiy ne de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den henüz yanıt geldi.