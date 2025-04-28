İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında evinde Torino'yu 2-0 yenen Napoli, ikinci İnter ile puan farkını 3'e çıkardı.Abone ol
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda ev sahibi ekip, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'in golüyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.
41. dakikada tekrar sahneye çıkan McTominay, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-0.
Napoli, 74 puanla bu hafta Roma'ya 1-0 kaybeden İnter'in 3 puan önünde liderlik koltuğuna yerleşirken Torino, 43 puanla 10. sırada yer aldı.