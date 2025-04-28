BIST 9.433
DOLAR 38,45
EURO 43,80
ALTIN 4.077,37
HABER /  GÜNCEL

Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin pazartesi günü gerçekleştirilecek 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri yapılamayacak.

Abone ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre 28 Nisan Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda,

Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15,

Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30,

Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30, Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 17.00,

Balıklı'dan saat 08.00, 12.00, 18.00 ve 20.30,

Marmara'dan saat 07.00, 16.00 ve 21.30,

Ekinlik'ten saat 06.20, 13.20, 16.30 ve 22.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bilgisi verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başakın Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası
ABD Başakın Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti
İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti
Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
İsrail, Beyrut'ta bir binayı bombaladı
İsrail, Beyrut'ta bir binayı bombaladı
Ebubekir Şahin duyurdu: Skaldal sokak röportajına suç duyurusu
Ebubekir Şahin duyurdu: Skaldal sokak röportajına suç duyurusu
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!
Ali Yerlikaya'dan Samsun'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
Ali Yerlikaya'dan Samsun'daki toprak kaymasına ilişkin açıklama
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara videolu mesaj
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara videolu mesaj
Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye destek! 15 milyon dolarlık borcu ödediler
Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye destek! 15 milyon dolarlık borcu ödediler