BIST 9.433
DOLAR 38,44
EURO 43,75
ALTIN 4.070,14
HABER /  GÜNCEL

Ekibini kurdu deniyordu! Bilal Erdoğan'a net soruldu: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?

Ekibini kurdu deniyordu! Bilal Erdoğan'a net soruldu: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adı sık sık siyaset sahnesinde geçiyor. Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası siyasete hazırlandığı, AK Parti içerisinde kendi ekibini kurduğu iddia ediliyordu. Rusya'da Etnospor Forumu'na katılan Bilal Erdoğan'a ilk kez açık açık "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu.

Abone ol

Okçuluk ve etnospor faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen Bilal Erdoğan ayrıca TÜGVA’nın da sivil toplum projelerinde başrol oynuyor. Rusya’daki forum sırasında TASS haber ajansının sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz sorusuna “Bana sıkça bu soru soruluyor ancak ben sivil toplumda gençleri çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum” yanıtını verdi.

EKİBİNİ KURDUĞU İDDİA EDİLİYORDU

Bilal Erdoğan’ın uzun süredir siyasete hazırlandığı AK Parti’nin önemli isimleriyle istişareler yaptığı ifade ediliyordu. Bilal Erdoğan, siyasi bir hedefinin olmadığını bu sorunun kendisine sıkça sorulduğunu fakat kendisinin sivil toplumda gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istediğini belirtti.

Bana sıkça bu soru soruluyor ancak ben sivil toplumda gençleri çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum

"HAYATIMI BU YÖNDE GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Vaktinin büyük bir bölümünü eğitim çalışmalarına ayırdığı ifade eden Bilal Erdoğan; “Okullarla üniversitelerle burs programlarıyla akademik programlarla ilgileniyorum. En iyi ve parlak gençlerin hedeflerine, hayallarine ulaşmaları için çaba harcıyorum.

Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı da bu yönde geçirmek istiyorum” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!
İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu
İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu
Kütahya Simav'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kütahya Simav'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası
ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti
İtalya'da lider değişti İnter ağır yaralı Napoli vites yükseltti
Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
İsrail, Beyrut'ta bir binayı bombaladı
İsrail, Beyrut'ta bir binayı bombaladı
Ebubekir Şahin duyurdu: Skaldal sokak röportajına suç duyurusu
Ebubekir Şahin duyurdu: Skaldal sokak röportajına suç duyurusu
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!
Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farka koştu!