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Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!

 Denizli'de hakkında kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Turgutcan bulunarak ailesine teslim edildi. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Turgutcan Ahkoy'u (20) Organize Sanayi Bölgesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürürken bulundu

Ekipler araştırmalar sonucu Ahkoy'u yolda yürürken buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahkoy'un alınan ilk ifadesinde, kendisine telefonla ulaşan ve tanımadığını ileri sürdüğü kişilerin para istediğini, korktuğu için telefonunu kapatıp saklanmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Ahkoy, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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