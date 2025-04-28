BIST 9.433
DOLAR 38,44
EURO 43,75
ALTIN 4.070,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadıköy'de büyük panik! 6 katlı binada balkon çöktü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadıköy'de büyük panik! 6 katlı binada balkon çöktü

Kadıköy'de büyük panik yaşandı. Akşam saatlerinde 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.Olayda yaralanan olmazken, düşen parçalar nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Abone ol

Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Kadıköy'de büyük panik! 6 katlı binada balkon çöktü - Resim: 0

Tedbir amacıyla tamamen boşaltılan binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine uzmanlar tarafından yapılacak incelemenin ardından karar verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
112'yi gereksiz meşgul eden şimdi yandı! 15 bin lira ceza geliyor
112'yi gereksiz meşgul eden şimdi yandı! 15 bin lira ceza geliyor
Marmaray ve Avrasya Tüneli depreme dayanıklı mı? Uzman isim tüm detayları açıkladı
Marmaray ve Avrasya Tüneli depreme dayanıklı mı? Uzman isim tüm detayları açıkladı
Marmara'da depremler neden durdu? Uzman isim o noktaya dikkat çekti
Marmara'da depremler neden durdu? Uzman isim o noktaya dikkat çekti
Trump 'hayal kırıklığına' uğradım' deyip Putin'den beklentisini açıkladı
Trump 'hayal kırıklığına' uğradım' deyip Putin'den beklentisini açıkladı
Ekibini kurdu deniyordu! Bilal Erdoğan'a net soruldu: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?
Ekibini kurdu deniyordu! Bilal Erdoğan'a net soruldu: Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!
Kayıp ihbarında bulunulan kişi bakın nerede bulundu!
İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu
İmamoğlu'nun katıldığı toplantı öncesi kameraları bantlama emri kimden geldiği belli oldu
Kütahya Simav'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kütahya Simav'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü açıkladı
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleriyle BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası
ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy-Kırım iddiası
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Sakarya'da kayınpeder ile silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!
Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!