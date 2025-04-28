Kadıköy'de büyük panik! 6 katlı binada balkon çöktü

Kadıköy'de büyük panik yaşandı. Akşam saatlerinde 6 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.Olayda yaralanan olmazken, düşen parçalar nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.Abone ol
Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak'ta bulunan binanın 5. katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, düşen moloz parçaları nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.
Tedbir amacıyla tamamen boşaltılan binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine uzmanlar tarafından yapılacak incelemenin ardından karar verileceği öğrenildi.