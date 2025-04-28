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Şimdi de hedefi Süveyş Kanalı! Trump, 'haraç' istedi

Şimdi de hedefi Süveyş Kanalı! Trump, 'haraç' istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Panama'nın ardından Süveyş Kanalı'na da göz dikti. Trump, kanallardan ücretsiz geçiş istedi. Mısır, ''Bu bir haraç'' diyerek tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, gündemini yeniden küresel ticarete çevirdi. Panama ve Grönland'ın ardından Süveyş Kanalı için de ayrıcalık isteyen Trump, ABD askeri ve ticari gemilerin ücretsiz olarak kanallardan geçmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan açıklamalarda bulunan Trump, “Bu kanallar Amerika Birleşik Devletleri olmadan var olamazdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bu durumla derhal ilgilenmesini istedim.” ifadelerini kullandı.

Şimdi de hedefi Süveyş Kanalı! Trump, 'haraç' istedi - Resim: 0

MISIR: BU HIRSIZLIK VE HARAÇ!

Donald Trump'a ilk tepki Mısır'dan geldi. Milletvekili Mustafa Bakıri, bu isteği 'hırsızlık' ve 'haraç' olarak yorumlayan vekil, şunları söyledi:
''Başkan Trump'ın hangi gerekçeyle hem ticari hem de askeri Amerikan gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan serbestçe geçmesine izin verilmesini talep ettiğini bilmiyorum.

Bana göre bunun tek bir nedeni var. Amerika'nın zorbalık politikası ve egemen uluslara şantaj yapma girişimleri. Bu açık bir hırsızlık eylemidir ve Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülkeye haraç dayatmaktır."

PANAMA: AKSİ ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Mısır'ın ardından Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino da sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu sözlerle tepki gösterdi fakat Trump'ın adını anmadı:

''Kanalımızdan geçen tüm gemilerin geçişler ve maliyetler özerk bir yönetim organı olan Panama Kanal Otoritesi (ACP) tarafından düzenleniyor. Aksine bir anlaşma söz konusu değildir.''

TRUMP'IN 'PANAMA' SÖZLERİ

Donald Trump, Panama'yı, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasındaki geçişi sağlayan Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı ücret talep etmekle suçlayarak, Panama Kanalı üzerindeki ABD kontrolünü yeniden tesis etme tehdidinde bulunmuştu.

Arizona eyaletinde destekçilerinden oluşan bir kalabalığa seslenen Trump, kanalın “yanlış ellere” geçmesine izin vermeyeceğini söylemiş ve Çin'in kanal üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarıda bulunmuştu.

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