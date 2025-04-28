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Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelan! Flaş gelişme, gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.

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