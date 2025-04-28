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4,9 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Hasan Sözbilir bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Hasan Sözbilir bakın ne dedi

Depremler sürüyor. İstanbul'dan sonra Elazığ da sallandı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sivrice depremine ilişkin konuştu ve 5 yıl önceki depremi hatırlattı.

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 Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.

Panik yapacak durum yok 5 yıl önceki...

Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:

"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır."

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