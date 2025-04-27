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Elazığ'da panik yaratan deprem! Şiddeti belli oldu

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21:09'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini açıkladı.

Saat 21:09'da meydana gelen deprem, yerin 11,31 kilometre altında oldu.

Depremle ilgili şu an için herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi...

Elazığ Valisi'nden açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında kentteki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

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