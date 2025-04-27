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GÜNCEL

Ankara'daki fuara damga vuran anlar! Bir genç Hasan Doğan'a böyle sarıldı

Ankara ATO Congresium'da düzenlenen ve bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla öne çıkan 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan da katılarak stantları gezdi ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir gencin Doğan'a sarılarak öpmesi fuarda renkli anlara sahne oldu.

"7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", 24 Nisan'da ATO Congresium'da başladı.

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve bugün (27 Nisan) sona erecek olan fuara yerli, yabancı birçok ziyaretçi ilgi gösterdi.


O isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan da vardı.

Stantları gezerek fuarda sergilenenleri inceleyen Doğan, yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hasan Doğan'ı bir gencin sarılarak öpmesi çevredekileri gülümsetti.

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