Direk dansı skandalında yeni görüntü çıktı 23 Nisan'da çocuklara bu izletilir mi?

BALIKESİR'in Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan kutlaması direk dansı gösterisi ile skandala döndü. İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin müfettiş görevlendirirken, direk dansının yeni görüntüleri medyaya düştü. Asuva parkta çocuklara izletilen direk dansı skandalıyla ilgili CHP'li belediyeden açıklama geldi. Altıeylül Belediyesi gösterinin kendi programlarında olmadığını ve bilgileri dışında gerçekleştiğini iddia etti.

Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün Asuva Park'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sahnelenen direk dansı gösterisi büyük bir skandala yolaçtı. İçişleri bakanlığı müfettiş görevlendirirken, tepki çeken gösteri için Altıeylül Belediyesi 'haberimiz yoktu, bizim programımızın dışında bir gösteriydi' açıklaması yaptı.

Çocuklara direk dansı izlettiler

Biri kadın biri erkek iki dansçının, gece kulübü eğlencesini 23 Nisan'da çocuklara izletmesi tepki çekti. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Balıkesir Valiliği müfettiş istedi

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.