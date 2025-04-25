Karpuz mu o dayı? Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü dile düştü

İSTANBUL'daki depremin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina kontrolü gündem oldu. Binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol eden Hasan Akgün için "Karpuz mu o dayı?", "Yeni teknoloji olsa gerek" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'daki yapı güvenliğine çevrilirken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün bina denetimi yöntemi tartışma yarattı.

Duvarlara vurup el feneri tuttu

Depremin ardından sahaya çıkan Başkan Akgün, bazı binaların güvenliğini duvarlara vurarak ve fener tutarak kontrol etti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Akgün'ün bu basit yöntemlerle binaları "denetlemesi" büyük şaşkınlık yarattı.

Hasan Akgün'ün teknolojiden ve bilimden uzak olan bu denetimi sosyal medyanın diline düştü. Videosunun altına 'karpuz mu o dayı' yorumları geldi.