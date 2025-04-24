Rapçi Sefo İstanbul depreminde don atlet sokağa kaçtı kedileri de...

İSTANBUL'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem ilginç görüntülere de sahne oldu. Rapçi Sefo'nun deprem korkusu da bunlardan biriydi. Sefo don atlet kendini sokağa attı. Sefo X hesabından yaptığı ikinci paylaşımda ise büyük bir deprem fobisi olduğunu bu sebeple müstakil evde yaşadığını söyledi. Sefo'nun bu videosunda kedileri de onunla birlikte kaçıyor

6.2 büyüklüğündeki deprem anında rapçi Sefo evinden kaçtığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sefo'dan önce kedileri kaçarken, hemen ardından da rapçi don atlet kapıdan kaçarken görülüyor.

Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan Sefo, "Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayım" diye yazdı.

Refleksle gözümü açıp kendimi sokağa attım

Sefo Instagramda yayınladığı ilk videodan sonra bir kayıt daha paylaştı. O kayıtta kedileri de ondan önce evden kaçarken görülüyor. Sefo o paylaşımla X'teki hesabında birlikte şunları yazdı:



-instagramda paylaştığım ilk videoda deprem sarsıntısıyla beraber gözümü açıp kendimi sokağa atma refleksi göstermişim. Uyku sersemiyim ve en büyük fobim deprem ve sırf bu yüzden müstakil bir evde kalıyorum. Bu da 2. hissedilen deprem anı, 3 kedinin nasıl koştuğunu açıp izleyebilirsiniz.

-Bilip bilmeden konuşanlar hepiniz pantersiniz heralde, yok kuşunun kafesini almışta parka inmiş. kuşunuz kadar aklınız olsa böyle boş şeyleri konuşmazsınız lan şu an konu HAYVANSEVERLİK Mİ?? KİBRİT GİBİ BİNALARDA BİNLERCE İNSAN ÖLECEK LAN GERÇEKTEN KENDİNİZDE MİSİNİZ??

-he konu hala daha hayvanseverlikse benim hayvanlarıma yaptıklarımı ananıza babanıza yapmamışsınızdır lütfen gerçek konuları konuşalım ben bu müstakil evin dışındayken bu ev yıkılırsa ben tüm kedilerimi kurtarabilirim, he o sıra da sefo binlerce ölü varken kedilerini kurtardı diye yazarsınız, öyle de yazarsınız böyle de yazarsınız.(sözlerim yapıcı eleştiriler dışınadır, daha soğukkanlı olunabilir, insanım deneyeceğim)