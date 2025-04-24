Deprem sırasında kaçmadı dükkandaki içki şişelerini böyle tuttu

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ilginç görüntüler ortaya çıktı. İş yeri sahibinin kaçmak yerine içki şişelerini tutması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herkesi sokaklara döken depreme ilişkin çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bir tekel bayisinde iş yeri sahibinin deprem sırasında kaçmak yerine, içki şişelerinin bulunduğu rafların devrilmemesi için tutmaya çalışması dikkat çekti. O anlar güvenlik kamelarına yansıdı.