Erzurum Emniyeti'nin "Hınıslı minikler" paylaşımı büyük ilgi gördü

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında, görevli personel çocuklarının rol aldığı kısa metrajlı film paylaşımıyla dikkat çekti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde,"çocukların gözünden polis ve adli makamların gerçekleştirdiği hizmetleri" konu alan kısa metrajlı film çekildi.

PERSONEL ÇOCUKLARI ROL ALDI

Kısa filmde, Hınıs Adliyesi ve Emniyet Müdürlüğü’nde görevli personel çocuklarının rol aldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, çocukların rol aldığı kısa filmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada,

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Hınıs Adliyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel çocukları tarafından çocukların gözünden polis ve adli makamların gerçekleştirdiği hizmetleri konu alan kısa metrajlı film çekimi yapılmıştır. Çalışmada emeği geçen tüm personellerimize ve çocuklarımıza teşekkür eder, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarız. “ ifadelerine yer verdi.