Büyük İstanbul depremi sonrası olacaklar! Celal Şengör demişti işgal...

İSTANBUL'da yaşanan deprem fırtınası büyük İstanbul depreminde olacakları akıllara düşürdü. Prof. Dr. Naci Görür vaktiyle büyük İstanbul depremi sonrasında yaşanacakları anlatmıştı. İşte o videosu bugün yeniden gündem oldu.

6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da bir yıkımı yol açmasa da ruhsal olarak herkesi çok etkiledi. Beklenen büyük İstanbul depremini akıllara düşüren bu sarsıntıyla Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir videosu da yeniden trend oldu.

İstanbul'a girer bir daha çıkmazlar

Naci Görür'ün açıklamalarına göre "Beklenen büyük İstanbul depreminden sonra yardıma gelen batı, Türkiye'yi girer ve bir daha çıkmaz'...

-Şimdi düşün İstanbul çöktü. Senin paraya ihtiyacın var. Gideceksin Avrupa bana kredi verin. Avrupalılar diyecek ki bak kardeşim, 1999 depreminde verdik, Maraş depreminde verdik, ne yaptın o paraları? İstanbul'u mu ayağa kaldıracaksın. Parayı veririz ama biz yönetiriz.

-Asayiş sorunu çıkacak yardım isteyeceğiz. Bunlar diyecek ki NATO gücünü BM gücünü gönderin. Bir girdi mi bir daha çıkmazlar. "

Bu deprem öncü mü?

Prof. Celal Şengör, bugün meydana gelen deprem için de açıklama yaptı. Şengör şunları söyledi:

-“6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz".