Beylikdüzü'nde deprem anında Fatih Sultan Mehmet Cami’nin minaresi sallandı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami’nin minaresi sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Deprem anına ilişkin Beylikdüzü'nden çarpıcı bir görüntü yansıdı. Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Cami’nin minaresi kuvvetli bir şekilde sallandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.