Bayraktar TB3'ten tarihi test: TCG Anadolu’ya başarıyla iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı’nın 22 Nisan 2025’te TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine başarılı kalkış ve iniş testleri gerçekleştirdiğini duyurdu. Testin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın kalkış-iniş görüntüleri de paylaşıldı.
Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/S8X8BC9e3r— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2025