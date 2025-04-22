Cem Küçük'ün 1 milyon TL iddiası İsmail Küçükkaya'yı kızdırdı! Mevzu Berkay Gezgin

İsmail Küçükkaya, Halk TV’de Cem Küçük’ün Berkay Gezgin hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. “MASAK raporlarında böyle bir bilgi yok” diyen Küçükkaya, “Elden verilmiş” söylemini eleştirdi. Küçükkaya, “Bu kadar kolay değil. Hepimiz namusumuz için yaşıyoruz.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında Cem Küçük'e tepki gösterdi. Cem Küçük'ün Her şey güzel olacak sloganının mimarı CHP PM Üyesi Berkay Gezgin hakkındaki iddialarını hatırlatan Küçükkaya, "40.000 işte burs mu, ne bir şey." diye. Cem Küçük, gerisine diyor ki "Elden vermişler." Ya, arkadaş, yani bu hakikaten olmaz dedim" ifadelerini kullandı. İsmail Küçükkaya şunları söyledi:

-Değerli izleyenler, biraz evvel söylediğim gibi ne savcıyım, ne hakimim, ne de savunma makamıyım. Şimdi, Cem Küçük'ü geçtiğimiz günlerde de gördüm tesadüfen. Sonra televizyonda da baktım. Gerçekten şöyle söylüyordu: "Berkay var ya, her şey çok güzel olacak diyen çocuk." Cem, televizyonda dedi:

-"1 milyon lira gönderilmiş buna." dedi. "MASAK raporları var." dedi. Tamam mı? Ben, "Aaa!" dedim. Arkadaşlara söyledim: "Arkadaşlar, bunlara bakın." dedim. MASAK raporlarını bizim ekip okudu, etti vesaire vesaire. Fakat öyle bir şey yok.

-Şimdi bak, bir şey söyleyeyim. Ben bu, bu, bu şık değil, hukuki değil. Yani bu böyle olmaz. Değil mi? Elden aldı, arkadaş. Elden nasıl aldı? Kim verdi? Ne zaman verdi? Görüntü var mı? Yani bu kadar kolay değil.

Bakın, insanların şanını, şöhretini... Hepimiz namusumuz için yaşıyoruz.

Yani bak, önce MASAK raporu var. MASAK raporunda olsa bak, şey derim, tamam mı? "Ya, işte 1 milyon Berkay'a göndermişler." Ama diyor ki: "40.000 işte burs mu, ne bir şey." diye. Gerisini diyor: "Elden vermişler." Ya, arkadaş, yani bu hakikaten olmaz dedim. Nitekim orada Nagihan filan da şaşırdı yani, onu da söyleyeyim.