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Mükremin Gezgin'e çocuklarla ilgili paylaşım nedeniyle suç duyurusu

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in çocukların yer aldığı videosu tepki çekerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntüler nedeniyle Gezgin hakkında “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlarından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Videoda Gezgin’in çocuklara “ben kadınım değil mi?” şeklindeki ifadesi özellikle eleştiri aldı.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in son paylaşımı tepkilere yol açtı. Sosyal medya hesabından paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle Mükremin Gezgin hakkında harekete geçildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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