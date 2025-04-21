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“Dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir pikap sürücüsü, uygulama noktasındaki polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan polis tedavi altına alınırken, kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün pikapla çarpması sonucu yaralanan polis memuru, tedavi altına alındı.

İlçe girişinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen pikabın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine aynı güzergahtaki uygulama noktasında görevli polis memuru kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı.

Sürücü, kapandan kurtulmak için aracı polis memurunun üzerine sürdü.

Pikabın çarpması sonucu yaralanan polis memuru, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden aracıyla kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan polis memurunun yaralandığı olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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