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Samsun'da karısını öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı (36) silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin, ısıya duyarlı dron destekli yürüttüğü çalışma neticesinde Emrah Akpınar, Atakum Cami Mahallesi'nde saklandığı ahırda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçmıştı.

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