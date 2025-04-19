Cem Küçük’ten rüşvet iddiası! İBB tesisinin parke taşının altında 2 milyon dolar bulundu

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması sürüyor. Gazeteci Cem Küçük, Florya’daki İBB tesisinin parke taşı altında 2 milyon dolar bulunduğunu iddia etti.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. TGRT Haber Medya Kritik programında çok çarpıcı iddialara yer verildi.

Gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in skandallarını tek tek anlattı. Florya’daki İBB tesisinin parke taşı altında 2 milyon dolar bulunduğunu iddia eden Küçük şunları söyledi:

“Florya’daki o İBB tesisinin herkes bilir. Açık tanık olan iki iş adamı ‘Biz de rüşvetleri Fatih Keleş’e veriyorduk o da sanırım orada saklıyordu. Keleş herkesi orada ağırlıyormuş. Dosyanın ne kadar dolu olduğu görülüyor. Ama Kültür ve Medya A.Ş.’deki bu arkadaşlar, billboard, müteahhitlik, verilen rüşvetler tabi ki bunları iddia olarak söylüyoruz. Bu sebeple dosyayı küçümsemeye çalışıyorlar. Ancak dosyanın ne kadar dolu olduğu görülüyor. Bugün bir gazeteci arkadaşım, muhalif medyada bir akıl tutulması olduğunu söyledi. Onlardaki deli saçması özgüveni hala anlayamıyorum. Dosya okumadıkları ya da kastı çarpıttıkları için yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Hepsinin elinde MASAKraporu var. Bu dava hiçbir şekilde yayın yasağı olan bir dava değil. MASAK raporu ve açık tanık ifadelerini görmüyorlar. “