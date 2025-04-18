Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı iddiası 'kesin bilgi' dedi canlı ayında açıkladı

Yazar Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ortalığı karıştıran "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasının kaynağının CHP'li iki vekil olduğunu açıkladı.

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'yi kayyum atanacağını ve 2 belediyeye daha operasyon yapılacağını iddia ederek, borsanın düşmesine sebep oldu.

Ortalığı karıştıran Kütahyalı gözaltına alındı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepkilerin odağındaki isim savcılıktaki " Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum." ifadesi dikkat çekti.

Kütahyalı'nın paylaşımının konuşulduğu TGRT Haber'deki "Taksim Meydanı" programında çarpıcı bir açıklama yazar Cem Küçük'ten geldi.

"Kesin bilgi yorum değil"

Programa telefonla bağlanan Küçük, "Rasim'i 2 CHP'li milletvekilleri manipüle etti. O da manipüle olmayacaktı. Yaptığı yanlıştı. Ama o tweeti onunla görüşüp atan şey yapan CHP'li 2 milletvekili. Kesin bilgi yorum değil." dedi.