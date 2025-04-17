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Konya’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. 13 yaşındaki K.T.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, F.Ö. hastaneye kaldırıldı; 18 yaşındaki sürücü Muhammet K. gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Muhammet K. (18) idaresindeki 42 AZY 760 plakalı otomobil, Karakayış Caddesi'nde okuldan evlerine dönen K.T.K. (13) ile F.Ö'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri K.T.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Muhammet K. gözaltına alındı.

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