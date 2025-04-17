Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder haberi: Kızının söylediği güzel bir şey var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin bilgi almak için hastanedeydi. Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ile görüşen Yılmaz, son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastane çıkışı yaptığı açıklamada Önder'in durumunun daha iyi olduğunu beliren Yılmaz şunları söyledi:

-Bu sağlık mücadelesinden başarılı bir şekilde çıkacağını inanıyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

-Kızının söylediği güzel bir şey var. Ben doktor değilim diyor ama görünür bir şekilde daha iyi olduğunu ifade edebilirim diyor.

Bütün sevenlerine de geçmiş olsun diyoruz. Dualarımız Sırrı Bey'le. En kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Doktorlarımız ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar.