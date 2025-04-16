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Kartal ve Pendik yolları arasındaki fark sosyal medyada gündem oldu

Kartal-Pendik güzergahında çekilen bir videoda, bir sürücünün dar ve geniş yolları kıyaslayarak “AK Parti ile CHP farkı” vurgusu yapması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’un Kartal ve Pendik ilçeleri arasında seyahat eden bir sürücünün sosyal medyada paylaştığı video, farklı belediyecilik anlayışlarını yeniden tartışmaya açtı. Videoda, Kartal’da dar bir yolda ilerlerken Pendik ilçesine geçişte yolun genişlediği görülüyor. Sürücü, bu değişimi “AK Parti ile CHP arasındaki fark” olarak yorumlayarak, hizmet odaklı belediyeciliği vurguladığını ifade etti.

Kartal tarafında dar yollarda araç sürerken, Pendik girişinde genişleyen yolu görüntüleyerek şunları söyledi:

"Size öyle bir şey göstereceğim ki, AK Parti ile CHP arasındaki farkı göreceksiniz... Ben hizmete oy veririm, ideolojiye değil"

Video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, AK Parti yönetimindeki Pendik Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını öne çıkarırken, CHP yönetimindeki Kartal Belediyesi’ni yetersiz hizmetle eleştirdi.

2019 yerel seçimlerinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçe yönetimi CHP’ye geçmişti.

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