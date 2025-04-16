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Antalya'da bebeğini camdan atıp öldürdü! İşte o anne

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2. kattaki dairesinden bebeğini atıp öldürdü. Şoke eden olayın faili olan anne tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi 605. Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 5 katlı bir apartmanın 2. katından bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı bebek Melisa D, olay yerine gelen sağlık ekibince önce Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ardından helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 günlük bebek, hayatını kaybetti.

Cesedi babaya verildi
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba S.D. ve yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesinin, Alanya'nın Bayırköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Bebeğini camdan atan anne tutuklandı
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, pencereden atarak bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla anne M.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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