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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen adaylarına atama müjdesi vererek, "10 bini milli eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum" dedi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

25 BİN YENİ ATAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarını atama müjdesi haberiyle bitirdi. Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, detayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

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