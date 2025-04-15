Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi zabıta kurtardı! İşte o anlar...
Sultangazi'de boğulma tehlikesi yaşayan kişi, o sırada yoldan geçmekte olan zabıta memurunun Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Ordu Caddesi'nde dün boğazına kaçan bir madde nedeniyle nefes almakta güçlük çeken kişi, çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada mesaisinin ardından aracıyla evine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta memuru Ataberk Evis, nefes almakta zorlanan kişiyi görünce aracından inerek yardım etti.
Evis'in Heimlich manevrası uygulaması ve sırtına vurarak yaptığı müdahalenin ardından kişi, rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.