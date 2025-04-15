Sansar Salvo babasını dövüp videosunu yayınladı! Meğer yaşlı babası vesayet için...

"Sansar Salvo" adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı. Rapçi Sarsan Salvo babasını döverken videoyu alıp o videoyu da yayınlamıştı. Uyuşturucadan daha önce yakalaması olan Salvo için babası meğer akli ehliyeti yoktur raporu çıkarmaya çalışmış. Sarsar Salvo'nun gözaltındaki ifadesinde de bunu anlattığı öğrenildi.

İstanbul'da, "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan gözaltına alındı. Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan babasını dövüp, videosunu yayınlamıştı.

Babasının, kendisi hakkında 'cezai ehliyeti yoktur" raporu çıkararak vesayet tayini istediğini belirten Salvo, yaşlı adamı bu yüzden darp etti.

İfadesi ortaya çıktı

Olay gününü anlatan ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirten ünlü rapçi suçlamaları kabul etti. Ekol TV'den Elyesa Karatepe'nin haberine göre rapçi ifadesinde şunları anlattı:

-Dosyada adı geçen G.A. babam olur. Ben Beyoğlu'nda tek başıma ikamet ederim. Babam G.A., Ataşehir ilçesinde tek başına yaklaşık 10 yıldır ikamet etmektedir. Annem ve babam benim vesayetimi almak istemektedir. Sahibi olduğum maddi gücün kendi istekleri doğrultusunda kullanılmasını talep etmektedirler. Ben karşı geldiğimde beni cezaevine attırmakla tehdit ediyorlar.

İtiraf ettirmek için video çektim

-Bu konuda müzik sektöründen tanıdığım organizasyon ve menajerlik işleri ile uğraşan S.E. ve S.Ç., isimli şahıslarla birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Ben her iki şahıs tarafından da daha önce darp edildim. Bu konuda adı geçen şahısları annem ve babamın yönlendirdiğini biliyorum. Olay günü uzun yıllardır yaşadığım buhran yüzünden babamın evine gittim. Beni akıl hastanesine yatırmak için bir süredir uğraşıyordu. Bu nedenle öfkeliydim. Bana karşı kurmuş olduğu oyunları itiraf etmesi için cep telefonumun video kısmını açtım ve kendisine şu anda hatırlamadığım hakaret içerikli sözler söyledim.

Babama bir tokat attım

-Öfkeme yenik düşerek babama bir defa tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır. Bu anları kaydettiğim videoyu "X" isimli uygulamada ve Instagram hesabımdan paylaştım. Paylaşmaktaki amacım babamın ortaklık ettiği insanlar tarafından yalnız bırakıldığını herkese göstermekti. Kısa bir süre sonra bu videoları her iki uygulamadan da kaldırdım.