BIST 9.474
DOLAR 38,10
EURO 43,23
ALTIN 3.948,98
GÜNCEL

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün gözaltı görüntüleri ortaya çıktı!

BEYKOZ Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Fidan Gül, gözaltına alındı. Fidan Gül'ün gözaltı görüntülerini Anadolu Ajansı geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Yerlikaya 'tarihe not düşülecek kadar önemli' deyip açıkladı
Ali Yerlikaya 'tarihe not düşülecek kadar önemli' deyip açıkladı
Esra Erol çatladı 'hacı anne seni çarpsın'! Cuma - Güldane canlı yayın halleri...
Esra Erol çatladı 'hacı anne seni çarpsın'! Cuma - Güldane canlı yayın halleri...
ABD'de 5,2 şiddetinde deprem!
ABD'de 5,2 şiddetinde deprem!
Bolu Belediyesi’nden su ücretinde yeni dönem
Bolu Belediyesi’nden su ücretinde yeni dönem
Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı
Blue Origin, Katy Perry dahil 6 ünlü kadını uzaya gönderdi
Blue Origin, Katy Perry dahil 6 ünlü kadını uzaya gönderdi
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde korkutan yangın: Tır küle döndü
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde korkutan yangın: Tır küle döndü
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Proje okullardaki öğretmenlere ne oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sinirlendi
Proje okullardaki öğretmenlere ne oldu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok sinirlendi
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...
Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi'nde eylem! 5 dakika içinde içeri girmezseniz...
Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı
Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı
Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık
Bakan Kurum: Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık