Hadise sahnede ağladı! Onları gördükten sonra gözyaşlarını tutamadı

Hadise, doğup büyüdüğü Belçika'da konser verdi. Hadise kendisi için özel olan 2 kişiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, Esas Oğlan setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şenol Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki Hadise'nin yurt dışı konserleri devam ediyor. Şenol Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki Hadise'nin yurt dışı konserleri devam ediyor. Bu süreçte sarı saçlarına geri dönen ünlü şarkıcı, bu kez doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'da sahneye çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre; kariyerinin ilk yıllarından beri kendisini yalnız bırakmayan iki hayranını karşısında gören Hadise, gözyaşlarını tutamadı. Konserde açıklama yapan Hadise, "Ben daha Hadise değilken beni gerçekten takip eden, destekleyen iki kişi var burada. Onları görünce mahvoldum şu an. Çok teşekkür ederim. Ben daha hiç kimseydim çünkü ve siz hep vardınız. Çok duygulandırdınız beni" dedi.