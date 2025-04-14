Hayatımızın merkezindeler! Plastik su şişeleri tehlike saçıyor

Plastik su şişeleri sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, plastik şişelerin içerisinde kanserojen ve kimyasal maddelerin bulunduğunu belirtti. Doç. Dr. Diktaş, özellikle uzun süre güneş altında kalan ya da bekletilen şişelerde mikroorganizmaların üreyebileceğini vurguladı.

Plastik su şişelerinin tehlikesi her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, plastik şişelerin sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti. Plastik şişelerin içerisinde kanserojen ve kimyasal maddelerin bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, özellikle uzun süre güneş altında kalan ya da bekletilen şişelerde mikroorganizmaların üreyebileceğine dikkat çekti.

Plastik şişeler mikrop yuvası olabilir

Plastik şişelerin hayatın birçok alanında kullanıldığını hatırlatan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, bu şişelerin sağlık açısından oluşturabileceği riskleri anlattı. Doç. Dr. Diktaş, “Plastik su şişelerinin içinde barındırdığı kimyasal ve kanserojen maddeler sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Özellikle uzun süre güneşe maruz kalan veya bekletilen plastik şişelerde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam hazırlar. Yeterli hijyen sağlanmazsa, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.

Cam şişe kullanımına geçilmeli

Plastik su şişelerinin tek kullanımlık olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, “Plastik şişeleri mümkünse hayatımızdan çıkarmalıyız. Cam şişe kullanımına geçmek, sağlık açısından çok daha güvenlidir. Eğer plastik şişe veya damacana kullanımı zorunluysa, hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli ve tek kullanımlık şişeler tekrar tekrar kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.