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Hasan Arat Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na geldi ortalık gerildi: "Utanmaz adam"

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Toplantıya gelen eski başkan Hasan Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hasan Arat, Yamantürk’e “Utanmaz adam” dedi, bunun üzerine Yamantürk ise, “Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" ifadelerini kullandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesini engelledi.

Gerginliğin ardından toplantı başladı ve Yamantürk söz aldı. Hasan Arat'a yönelik ifadeler kullanan Yamantürk, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Beşiktaş'ın kültüründe kaçıp gideni mezara kadar kovalamak var"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ifadeleri şöyle: "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu işin burada üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ancak, alıp da gidene, kaçıp da gidene mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı, ister Katar Emiri'ni alsın, aha ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım"


Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.

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