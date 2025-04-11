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MEDYA

İmamoğlu yerine onu gösteren Cüneyt Özdemir hedef olunca isyan etti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ı CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında 1 numara olduğunu yazınca ,sosyal medyada İmamoğlu taraftarlarının saldırısına uğradı.

Üniversite diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun CHP adayı olamayacağını söyleyen Cüneyt Özdemir, Mahmut Tanal'ı aday gösterince ortalık karıştı.

Özdemir'in "Günaydın tüm geceyi tutuklu gençler için Adalet Bakanlığı önünde yağmur altında geçiren sayın Mahmuut Tanal @MTanal
İmamoğlu'nun önü kesildiyse, muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında 1 numaradadır Mahmut Tanal. Yazın bir kenara..." paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi.

Adaylarının İmamoğlu olduğunu savunan kullanıcılar, Özdemir'e sert eleştiriler yöneltti.

Tepkilere kendi YouTube kanalında yanıt veren Özdemir, “Ekrem İmamoğlu şu an aday olamıyor, dışarı çıksa da olamıyor. Üniversiteyi bitirmesi gerekiyor. Başka aday ismi veriyorum, bana neden kızıyorsunuz? Beni neden dövüyorsunuz? Neden başka bir isim aklınıza gelmiyor?” dedi.

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