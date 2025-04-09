Cüneyt Özdemir'den yeni Cumhurbaşkanı adayı bombası yazın kenara deyip...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken yolu cezaevine düşen Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sıkıntıda. CHP aday gösterse bile İmamoğlu'nun hapiste olması önünü kesiyor. Peki İmamoğlu aday olamazsa kim olur? Cüneyt Özdemir 'yazın bir kenara' diyerek bu ismi verdi.

Abone ol

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak 2 isim öne çıkıyordu. Bunlardan biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diğeri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Ekrem İmamoğlu hapse girince CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının da önü kesildi deniliyor. Kulislerde Özgür Özel'in ismi bile dillendirilirken, Cüneyt Özdemir yepyeni bir ismi gündeme taşıdı. X'teki hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir "yazın bir kenara" deyip şu mesajı paylaştı;

-Günaydın tüm geceyi tutuklu gençler için Adalet Bakanlığı önünde yağmur altında geçiren sayın Mahmuut Tanal... İmamoğlu'nun önü kesildiyse, muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında 1 numaradadır Mahmut Tanal. Yazın bir kenara...

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, protestolar nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest kalması için Adalet Bakanlığı önünde sabahladı. Mahmut Tanal: “Çadırımı kurdum, kanun kitaplarımı getirdim. Islanmamak için kurduğum çadırı emniyet aldı, söktü ve kırıldı. Türkiye bir hukuk devleti değil mi? Kanundan neden korkuluyor?”

ÜNLÜLER SUSTU ONLAR KONUŞTU

Cüneyt Özdemir, İmamoğlu sürecinde yaşananlara ilişkin 2 ünlü kadının tavrını da övdü. Şunları yazdı;

-Bu sıkıntılı dönemde beni duruşlarıyla şaşırtan iki isim oldu. Ünlü ismilerin sustuğu, sessizliği tercih ettiği, tüydüğü bu dönemde iki kadın laflarını hiç esirgemediler ve duruşlarını hiç taviz vermediler, vermiyorlar da... Defne Samyeli ve Didem Soydan. @tweetingdefne

@didem_soydan İkisi de herkesin sustuğu bir dönemde dimdik durdular! İkisine de helal olsun.