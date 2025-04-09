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Ahmet Davutoğlu'nun sarı saçları sosyal medyanın diline düştü! Jet açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu'nun sarı saçları sosyal medyanın diline düştü! Jet açıklama geldi

CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret eden Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun saç rengi sosyal medyayı salladı. Saç rengi açılan Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi. Davutoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeden sonra kameraların karşısına geçen ikili, ortak basın açıklaması yaptı.

SAÇ RENGİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ancak basın toplantısına Ahmet Davutoğlu'nun saçları damga vurdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Davutoğlu'nun imaj değiştirerek saçlarını boyattığı iddiasında bulundu.

DONALD TRUMP'A BENZETİLDİ

Özel ile görüşmesindeki fotoğrafları paylaşılan Davutoğlu bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Saçlarının renginin açılmasından dolayı Davutoğlu, bu haliyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi.

DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Davutoğlu da sosyal medyayı sallayan iddiaların ardından X hesabından paylaşımda bulundu. Bir fotoğrafını paylaşarak iddialara cevap veren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu’yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı."

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