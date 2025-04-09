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Sürpriz transfer iddiası! Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atabilir

Sürpriz transfer iddiası! Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atabilir

Önümüzdeki sezon Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yazarı Altan Tanrıkulu, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia ederek "Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam." dedi.

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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılacağı konuşulan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile görüştüğü ifade edildi.

Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılarak yeni bir maceraya atılacağı ifade edilmişti. Avrupa'dan birçok talibi olan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Spor yazarı Altan Tanrıkulu, Hodri Meydan YouTube kanalında yaptığı yorumda, bordo mavili kalecinin Fenerbahçe'yle anlaşmasına şaşırmayacağını söyledi.

Tanrıkulu, "Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam. Flört var, takım içinde arasının iyi olduğu biri var; İrfan Can Kahveci. Farklı şeyler de olabilir. Galatasaray istiyordu, vazgeçti. Türk Milli Takımı'nın şu anda kalesini koruyor. Livakovic'e 'güle güle' dersin, İrfan Can Eğribayat ve Uğurcan ile devam edersin." ifadelerini kullandı.

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