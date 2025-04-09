CHP'li Eren Erdem teklifi paylaştı 'tefecilik' dedi savcılığa açık ihbarda bulundu

CHP eski milletvekili Eren Erdem, satışa çıkardığı dükkanına karşılık aldığı çeki bozdurmak için Yaşar Faktöring şirketinin kendisine sunduğu teklifi paylaştı. Erdem, sosyal medya hesabından tefecilik iddiasıyla savcılığa açık ihbarda bulundu.

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CHP eski milletvekili Eren Erdem, sattığı işyerine karşılık aldığı 5 milyon TL'lik çeki bozdurmak için gittiği Yaşar Faktöring isimli şirketin sahibi olarak bilinen ve kamuoyunda “Taksici Yaşar” lakabıyla tanınan kişinin teklifini X platformundaki hesasında paylaştı.

Tefecilik suçu oluştuğunu söyleyen Erdem, savcılığa açık ihbarda bulunarak yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

KAMUOYUNA VE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA AÇIK İHBARDIR

Aşağıda beyan edeceğim olay, TCK kapsamında TEFECİLİK suçu oluşturduğu kanaatiyle, hem kamuoyunun dikkatine hem de savcılığın gereğini yapması amacıyla açıkça paylaşılmaktadır.

1. OLAYIN ÖZETİ:

BİR TAKIM ahmakların algı operasyonları ile bizlere attığı iftiraların tam tersine, SİYASETTEN TEK BİR KURUŞ menfaat elde etmemiş bir vatandaş olarak, kira ve tüm giderlerimi “esnaf” olarak karşıladım. Tarafıma ait tek işyerimi, içinde bulunduğum ekonomik koşullar nedeniyle satışa konu ettim. Bu satıştan karşılık olarak bir çek aldım. Elimde bulunan bu çeki, Yaşar Faktöring isimli şirketin sahibi olarak bilinen ve kamuoyunda “Taksici Yaşar” lakabıyla tanınan şahsa, belirli vesilelerle KIRMASI amacıyla önerdim. “5.000.000 TL değerindeki çekime, 2.000.000 TL önerildi. Ancak söz konusu şahıs bana, açıkça “ÇEK İŞİNDEN ZARAR EDERSİN” diyerek; hukuka aykırı olan şu teklifi yaptı:

•Çekin karşılığında size 3.000.000 TL vereyim.

•Ancak bu bir borç olacak. Faizi ise aylık %10.

•Elinizde bir taşınmaz var mı?

•Varsa, bu taşınmazı bana satış göstererek devredeceksiniz.

•Yaklaşık 7.500.000 TL değerindeki bu daire, bana geçecek.

•10 ay sonra siz bana 6.000.000 TL geri ödediğinizde, taşınmaz size “tekrar satılacak.”

“BUNU PROTOKOL YAPACAĞIZ!”

2. HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bu işlem, açıkça TÜRK CEZA KANUNU’nun 241. maddesinde düzenlenen TEFECİLİK SUÇUNU oluşturmaktadır. TCK 241/1: “Kazanç elde etmek amacıyla, bir kimseye ödünç para veren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Burada “ödünç para” verme işlemi, yasal faiz sınırlarını aşan oranlarla ve taşınmaz teminatı devri gibi muvazaalı işlemlerle yürütülmek istenmiştir. Bu durum, hem Borçlar Hukuku bakımından sakat, hem de Ceza Hukuku bakımından açıkça suç teşkil eder.

3. TALEP:

Bu beyanımla birlikte:

•Olayın doğrudan tanığı olduğumu,

•Şahitlerimin mevcut olduğunu,

•Elimde delil ve somut bilgi bulunduğunu,

•Gerekli görülmesi hâlinde derhal ifade vermeye hazır olduğumu beyan ederim.

4. SONUÇ:

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar nedeniyle, bu ülkenin yurttaşları tefecilerin ve kayıt dışı finansal odakların kuşatması altındadır. Benim dahi maruz kaldığım bu olay, içinde bulunduğumuz ekonomik tablonun adeta özetidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve çağırıyor, ivedilikle adli sürecin başlatılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla, [Eren Erdem]