Sadece durup baktı! CHP'li Gürsel Erol TBMM’de ilginç protesto

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'deki İklim Kanunu Teklifi görüşmelerine AK Parti grubunun az katılım göstermesini, Meclis kürsüsünde susarak protesto etti.

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TBMM’ye CHP’li milletvekili Gürsel Erol’un protestosu damga vurdu. İklim Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda sona erdi.

Teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Teklifin tümü üzerine görüşmeler esnasında söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuşmasını başlamak üzereyken AK Parti sıralarında az sayıda milletvekili olmasına tepki gösterdi. Meclis'in itibarsızlaştırıldığını belirten Erol, Genel Kurul salonunda az sayıda AK Parti milletvekili olmasını kürsüde yaklaşık 5 buçuk dakika boyunca sessiz kalarak protesto etti.

“SOLDAN SAĞA SAYIYORUM 15 ARKADAŞ VAR BURADA”

Erol ayrıca şunları söyledi:

Çok önemli bir kanunu görüşüyoruz, bizden sonraki nesilleri de ilgilendiren bir kanun. Bakıyorum komisyon burada, Divan yerinde, Yeni Yol Partisi Grubu burada. İYİ Parti Grubu burada, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu burada, DEM Parti Grubu burada, CHP Grubu burada ama AK Parti yok. Bu kadar ciddiyetsizlik olur mu?

Soldan sağa sayıyorum, 15 arkadaş arkadaş burada. İktidar partisinin getirdiği bir kanun teklifi görüşülürken o iktidar partisinin milletvekilleri bu Genel Kurul salonunda olmaz mı? Bu Meclis'i niye itibarsız haline getirip de kendi getirdiğiniz kanun teklifine bile sahip çıkma gereği duymadan odalarınızda veya başka yerlerde oturursunuz?

“AK PARTİ GRUBU SADECE OY VERMEYE GELİYOR…”

Bu Meclis'in görevi kanun yapmak. Bir kanun teklifi gelmiştir ve bu kanun teklifi komisyonda görüşülürken ilgili komisyon başkanımız, bakan yardımcımız, CHP komisyon üyeleri olarak bir araya geldik, değerlendirme yaptık, eklemeler yaptık, çıkartmalar yaptık, Genel Kurul'da görüşülmesi gereken maddeler üzerinde anlaştık. Ama bunun konuşulacağı ve şekil verileceği, kanunlaştırılacağı yer neresi?

Genel Kurul. Genel Kurul'da bakıyorsunuz AK Parti Grubu yalnızca oy vermeye geliyor, neye oy verdiğini de bilmiyor.

“SANIYORUM Kİ EN ETKİLİ KONUŞMAM SUSKUNLUĞUM OLDU”

Konuşma yapmak yerine AK Parti grubunu protesto etmek, kendi getirdikleri kanun teklifine sahip çıkmak için burada bulunmadıklarından dolayı sessiz bir şekilde bekleyeceğimi ifade etmek isterim.

Üç dönemdir milletvekiliyim. Siyasette nezaket kurallarına son derece dikkat eden birisiyim, devlet geleneklerini de parlamento geleneklerini de iyi bilen birisiyim. Herhalde 15 yıllık milletvekilliğim süresi içerisinde sanıyorum ki en etkili konuşmam suskunluğum oldu bundan dolayı sizlere de teşekkür ederim.