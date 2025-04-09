CHP'li başkan istifa etti, partiyi topa tuttu! "Evim izlendi, ailem tehdit edildi"

Türkiye'nin en büyük beşinci ilçe belediyesi olan Şehitkamil’in CHP’li Başkanı Umut Yılmaz, mecliste çıkar gruplarının hizmeti engellediğini ve ailesinin tehdit edildiğini öne sürerek partisinden istifa etti. Yılmaz, yaşananları "ahlaki ve vicdani çöküş" olarak tanımlarken, bu kararın sadece bir istifa değil, "onurlu bir duruş" olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin nüfus açısından en büyük beşinci ilçe belediyesi olan Şehitkamil'in Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısında sert açıklamalarda bulunan ve açıklamasının sonunda istifa kararını duyuran Umut Yılmaz şöyle konuştu;

"Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var.

"Çıkar çeteleri millete hizmeti engelledi"

Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı karar almak için kurulan bir çıkım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek için yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ve meclis üyelerimiz eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek bir durumu aşmıştır.

Bu yaşananlar sadece siyasi rekabet değil, aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın hizmeti için değil kendi menfaati için kullanmak isteyenlere karşı bugüne karşı mücadele ettik.

"Belediye başkan yardımcısı silahla vuruldu"

Ancak kendi partili tarafından kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulması, CHP meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirilerek belediye başkanının yani benim dövdürülmeye çalışılması. Aynı meclis üyesi tarafından bir başka CHP meclis üyesinin meclis binasında dövdürülmesi.

"Evimin videoları çekilerek ailem tehdit edildi"

Aynı kişi tarafından avukatlık ofisimin basılması, partilim tarafından evimin videoları çekilerek ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyası her gün hakaretler yalanlar söylenilmesi ve en acısı CHP'nin meclis üyelerinin CHP'li belediye başkanı için Cumhuriyet savcılığında ifade vermek için sıraya dizilmesi.

Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. Ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

Umut Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde aldığı yüzde 39 oy oranıyla CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmişti.